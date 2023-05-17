Україна втрачає мільйони через непрозорий експорт металобрухту, це треба припинити, - нардеп

"Експорт металобрухту за перші три місяці 2023 року становив близько 40 тис. тонн, проти 16 тис. тонн у жовтні-грудні 2022 року. Якщо темпи експорту зростатимуть у такій прогресії, то вже у грудні ми матимемо цифру в 300 тис. тонн або навіть більше. Тобто за експортом ми повернемось у довоєнний 2021 рік. А за надходженням металобрухту фактично провалимося в непоправний дефіцит. Вивозимо більше, ніж можемо самі себе забезпечити", - зазначає нардеп.

За його словами, сам ринок металобрухту зараз є вкрай непрозорими процесами, і в цьому сходяться як прихильники, так і противники тимчасової заборони експорту металобрухту з України.

"Прихильники експорту стверджують, що завдяки продажу брухту за кордон активність невеликих підприємств допомагає відновити економіку. Але давайте подивимося, до чого привів експорт брухту: до тимчасової зупинки деяких підприємств, недоотримання коштів до бюджету та кримінальних схем", - наголосив Магомедов.

Він також навів цифри, згідно з якими у 2021 році підприємства гірничо-металургійного комплексу сплатили до бюджету понад 42 млрд гривень. У той час, коли держава експортує металобрухт, вона не отримує практично нічого - через непрозорі схеми вивезення.

"Вивозять сировину через ЄС, де у нас діє пільгове експортне мито у розмірі 3 євро. Звідти його перенаправляють до справжніх клієнтів. Експортувати сировину відразу до клієнтів коштувало б 180 євро експортних мит - і на цьому український бюджет, за повідомленням ДБР у 2022-23. роках, що вже втратив 350 млн гривень. У березні цього року Бюро почало розслідування причетності працівників Волинської митниці до незаконних схем масштабного вивезення металобрухту до країн ЄС, зокрема - підтвердження українського походження сировини за фіктивними документами", - нагадав нардеп.

Отже, коли прості українці збирають гроші на військову техніку, кошти, шляхом яких Україна могла б нарощувати військовий потенціал, витікають крізь пальці, резюмував Магомедов.