Україна вступить до ЄС у найкоротші терміни, - президент Італії

"Італія висловлює тверду впевненість у тому, що Україна вступить до Європейського Союзу в найкоротші терміни", - сказав він, наголосивши на прихильності уряду України шляху реформ, для дотримання параметрів вступу.

Маттарелла також запевнив у підтримці України "у всіх сферах і доти, доки це необхідно".

"Основною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів та особистості. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий світ, який поважає цілісність України", - додав президент Італії.

На зустрічі також обговорювалися питання ядерної безпеки, реконструкції та мирних переговорів.