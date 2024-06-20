Україна встановить мінімальні ціни для експорту продовольства до ЄС

Нові правила, що забороняють експорт української сільськогосподарської продукції нижче за офіційні мінімальні ціни, почнуть діяти не раніше серпня.

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Михайло Соколов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, новий механізм експортних цін поширюватиметься на постачання пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, соєвих бобів, ріпаку та деяких інших сільськогосподарських товарів.

Уряд України підготував розрахунки щодо встановлення мінімальних експортних цін на деякі сільськогосподарські товари для збільшення доходів бюджету.

Відповідно до нових правил мінімально допустимі експортні ціни розраховуватимуться на основі даних Державної митної служби з урахуванням умов постачання за попередній місяць та з використанням знижки 10%.

"Я не очікую, що це відбудеться раніше серпня", - заявив Соколов на онлайн-зустрічі з аналітиками та трейдерами.

У травні український парламент ухвалив поправки до закону, який запроваджує нові правила, і Соколов заявив, що закон набуде чинності 1 липня.

Соколов повідомив, що для запуску механізму мінімальних цін ще необхідно ухвалити низку урядових документів, але не назвав точну дату, коли нова процедура почне діяти.

Боротьба із "чорним" експортом зерна

У травні Верховна рада ухвалила два закони про боротьбу з "чорним" експортом зерна та неповерненням валютної виручки. Законом забороняє експорт за цінами нижчими від мінімально допустимих експортних цін. Фактурна вартість певної аграрної продукції не може бути нижчою за мінімальну допустиму експортну ціну.

За даними НБУ, станом на вересень 2023 експортери не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки. НБУ з листопада 2023 року скоротив термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції вдвічі до 90 днів. Це призвело до того, що виручка виросла на сотні мільйонів доларів на місяць.