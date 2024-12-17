Україна вперше централізовано закупила донорську шкіру: як це врятує життя

Україна вперше централізовано закупила алотрансплантати шкіри. Ця донорська шкіра може врятувати життя українців із важкими ушкодженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Медичних закупівель України.

Алотрансплантат шкіри - це тимчасовий донорський трансплантат, який закриває пошкоджені ділянки шкіри людини. Зокрема, його можуть використати при серйозних опіках чи масштабних травмах. Такий метод застосовується у випадках, коли неможливо використати власну шкіру пацієнта.

Окрім цього, трансплантат можна використати для лікування масивних ушкоджень шкіри, що були викликані посттравматичними ранами та інфекціями. До того ж, алотрансплантати шкіри не потребують підбору пари "донор-реципієнт". У зв'язку з тим, що після обробки та консервування, біоматеріали не викликають різку імунну відповідь.

Загалом трансплантати поставлять у шість лікарень. Зокрема, Київської, Одеської, Львівської та Вінницької областей.

"На початку грудня вже відбулося перше постачання алотрансплантатів шкіри у заклади охорони здоров’я, де вони стануть рятівним рішенням для пацієнтів із важкими ушкодженнями", - йдеться у повідомленні.