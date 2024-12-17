Украина впервые централизованно закупила донорскую кожу: как это спасет жизнь

Украина впервые централизованно закупила аллотрансплантаты кожи. Эта донорская кожа может спасти жизнь украинцев с тяжелыми повреждениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Медицинских закупок Украины.

Аллотрансплантат кожи - это временный донорский трансплантат, который закрывает поврежденные участки кожи человека. В частности, его могут использовать при серьезных ожогах или масштабных травмах. Такой метод применяется в случаях, когда невозможно использовать собственную кожу пациента.

Кроме этого, трансплантат можно использовать для лечения массивных повреждений кожи, которые были вызваны посттравматическими ранами и инфекциями. К тому же, аллотрансплантаты кожи не требуют подбора пары "донор-реципиент". В связи с тем, что после обработки и консервирования, биоматериалы не вызывают резкий иммунный ответ.

В общем, трансплантаты поставят в шесть больниц. В частности, Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областей.

"В начале декабря уже состоялась первая поставка аллотрансплантатов кожи в учреждения здравоохранения, где они станут спасительным решением для пациентов с тяжелыми повреждениями", - говорится в сообщении.