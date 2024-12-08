Україна вперше з останнього обстрілу проходить день практично без відключень, - Нагорняк

"Сьогодні в основному діють графіки обмеження потужності для промисловості. Скоріше за все, нам вдасться пройти добу без графіків відключень для населення. Можливі якісь винятки, але загалом ситуація відчутно покращилася. Дякуємо енергетикам за виконану роботу", - зазначив нардеп.

За його словами, звести до мінімуму відключення вдалося за рахунок відновлюваних робіт, збільшення імпорту і зменшення споживання.

"Відновлювані роботи тривають по всій країні. Говорити, що ми повністю відновилися, ще передчасно. Попереду багато роботи. Однак прогрес є, і його відчувають всі наші громадяни", - додав Нагорняк.

По мірі збільшення споживання в робочі дні можливі застосування графіків відключень, однак їхній обсяг, ймовірно, буде значно меншим, ніж у попередній тиждень, додав нардеп.

Відключення світла в Україні

Зауважимо, що через масштабні російські обстріли в Україні було пошкоджено більшу частину об'єктів генерації електроенергії. Через це було запроваджено графіки відключень світла.

Наразі "Укренерго" готується до кількох варіантів відключень світла які можуть бути під час морозів в Україні. Найгірший сценарій передбачає, що світло відключатимуть до 8 годин на добу.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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