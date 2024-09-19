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Україна вперше долучилася до навчань НАТО з протидії дронам

Четвер 19 вересня 2024 21:44
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Україна вперше долучилася до навчань НАТО з протидії дронам Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Нідерландах з 10 до 20 вересня тривають навчання НАТО з тестування систем захисту від безпілотників. До них вперше долучилися представники України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Як повідомляється, у щорічних навчаннях НАТО з перевірки технічної сумісності систем боротьби з безпілотними літальними апаратами (C-UAS TIE) взяли участь понад 450 учасників із 19 країн-членів НАТО, а також представники трьох країн-партнерів.

У НАТО зазначили, що було випробувано в реальних умовах понад 60 систем і технологій протидії дронам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки та кіберперехоплювачі.

Участь України у навчаннях є складовою Дорожньої карти інноваційного співробітництва між Україною та НАТО, яка була затверджена сторонами під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.

"Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами", - зазначили в Альянсі.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, на початку липня у США пройшов 75-й саміту НАТО. Тоді учасники саміту прийняли рішення щодо збільшення присутності НАТО в Україні. У рамках цього було погодження призначення спеціального представника НАТО в Києві.

Також під час саміту НАТО партнери погодили створення структури для координації допомоги Україні в довгостроковій перспективі.

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