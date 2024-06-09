Україна вперше атакувала ворожий Су-57: що відомо про найсучасніший винищувач РФ

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Деталі спецоперації

Головне управління розвідки повідомило, що у Росії був вперше атакований багатоцільовий винищувач Су-57. Це сталося на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

ГУР опубліковано супутникові знімки. На них можна помітити, що 7 червня Су-57 стоїть цілий на території аеродрому, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі.

Це перший успішний випадок ураження Су-57 від початку повномасштабної війни.

Що відомо про літак

Су-57 - це російський багатоцільовий винищувач. Росія класифікує його як винищувач п'ятого покоління. Це найсучасніший та найцінніший винищувач ворога. Проте аналітики зазначають, що Су-57 фактично не дотягує до п'ятого покоління за характеристиками.

Літак призначений для знищення всіх видів повітряних цілей, ураження наземних, надводних цілей противника, здійснення моніторингу повітряного простору на великій відстані, виведення з ладу штабів, командних пунктів, системи управління процесами противника.

Перший політ Су-57 було здійснено у січні 2010 року. У 2019 році Росія заявляла про початок серійного виробництва цих літаків, а у 2020 році був випуск першого серійного Су-57.

Характеристики Су-57:

екіпаж - 1 людина;

довжина - 19,7 м;

розмах крила - 14 м;

висота - 4,8 м;

маса літака з паливом - 30 тонн;

максимальна швидкість на висоті близько - 2600 км/год;

тривалість польоту - до 5,8 години;

практична стеля - 20 тисяч м.

Як заявляють у Росії, цей винищувач може застосовувати широкий список керованих і некерованих бомб і ракет класу малої, середньої та великої дальності. Зокрема, ці винищувачі є носіями ракет Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59, якими окупанти часто обстрілюють Україну.

wikipedia.org

Застосування Су-57 на війні

Росія стверджує, що почала використовувати Су-57 у перші тижні повномасштабного вторгнення. Як пояснювали у Повітряних силах ЗСУ, окупанти намагаються тримати ці літаки далі від лінії вогню.

Проте все ж були зафіксовані удари з Су-57 по Україні. Зокрема, у 2022 році росіяни вдарили з винищувачів по Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях.

При підготовці матеріалі використовувалися джерела: прес-служба Головного управління розвідки Міноборони, дані з wikipedia, публікації профільного видання Militarnyi.