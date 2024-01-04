Україна внесла виробника морепродуктів Vici до списку спонсорів війни

"Представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку. Vici не зупиняє своїх потужностей у Росії, шукає нових працівників і сплачує значні податки до бюджету агресора. Це стало підставою для внесення Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що в березні 2022 року керівник литовської групи Шарунас Матійошатіс заявив, що компанія піде з ринку РФ протягом трьох-чотирьох місяців. Однак компанія досі працює в Росії і залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів.

"Viciunai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без жодних скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці в Росії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, дочірня компанія Viciunai ТОВ "БалтКо", як офіційний представник компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, суримі та морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 рік становив 2,5 млн долларів.

Спонсори війни

НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".

До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки в РФ, чим фінансують війну.

Так, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.

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