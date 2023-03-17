Україна внесла французьку косметичну компанію до списку спонсорів війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК .

Все через те, що вона не вийшла з ринку Росії з початку повномасштабного вторгнення і за минулий рік заплатила податків у казну держави-агресора на 6 млн доларів.

Окрім цього, у базі даних World-Check, куди вносяться спонсори війни, вже є близько 20 компаній, більшість з яких належать Греції та Франції. Серед них відомі в Україні "Бондюель", "Ашан" та "Метро".