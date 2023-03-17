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Україна внесла французьку косметичну компанію до списку спонсорів війни

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Україна , П'ятниця 17 березня 2023 21:45
Україна внесла французьку косметичну компанію до списку спонсорів війни Фото: НАЗК внесло компанію Yves Rocher до переліку спонсорів війни в Україні (flickr.com/industriall_gu)
Автор: РБК-Україна

Національне агенство з питання запобігання корупції внесло французьку компанію Yves Rocher до переліку спонсорів війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК.

Все через те, що вона не вийшла з ринку Росії з початку повномасштабного вторгнення і за минулий рік заплатила податків у казну держави-агресора на 6 млн доларів.

Окрім цього, у базі даних World-Check, куди вносяться спонсори війни, вже є близько 20 компаній, більшість з яких належать Греції та Франції. Серед них відомі в Україні "Бондюель", "Ашан" та "Метро".

РБК-Україна вже писало про бренди, котрі продовжують роботу у Росії.

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