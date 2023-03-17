Украина внесла французскую косметическую компанию в список спонсоров войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК .

Все потому, что она не вышла с рынка России с начала полномасштабного вторжения и за прошлый год заплатила налогов в казну государства-агрессора на 6 млн долларов.

Кроме того, в базе данных World-Check, куда вносятся спонсоры войны, уже есть около 20 компаний, большинство из которых принадлежат Греции и Франции. Среди них известны в Украине "Бондюэль", "Ашан" и "Метро".