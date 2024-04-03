Україна вийшла на новий етап ударів по глибокому тилу РФ, - ISW

У звіті нагадали, що 2 квітня українські дрони атакували потужності нафтопереробного заводу "Танеко" у місті Єлабуга, Республіка Татарстан. В ISW звернули увагу на той факт, що це підприємство розташоване на відстані понад 1200 кілометрів від кордону України з РФ.

За даними агентства Reuters, подібні регулярні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% всіх нафтопереробних потужностей Росії.

"2 квітня сталися перші українські удари по Татарстану, і відстань цілей від кордонів України є значним переламом у продемонстрованій здатності України наносити удари на великі відстані в глибокому російському тилу. За оцінками ISW, такі українські удари є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію", - йдеться у звіті.