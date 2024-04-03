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Україна вийшла на новий етап ударів по глибокому тилу РФ, - ISW

Фото: Україна здобула можливість бити по глибокому тилу РФ (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Остання атака безпілотниками по нафтопереробному заводу в Республіці Татарстан, свідчить про перелам у стратегії України в нанесенні ударів по об'єктах у глибокому тилу Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що 2 квітня українські дрони атакували потужності нафтопереробного заводу "Танеко" у місті Єлабуга, Республіка Татарстан. В ISW звернули увагу на той факт, що це підприємство розташоване на відстані понад 1200 кілометрів від кордону України з РФ.

За даними агентства Reuters, подібні регулярні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% всіх нафтопереробних потужностей Росії.

"2 квітня сталися перші українські удари по Татарстану, і відстань цілей від кордонів України є значним переламом у продемонстрованій здатності України наносити удари на великі відстані в глибокому російському тилу. За оцінками ISW, такі українські удари є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію", - йдеться у звіті.

Атаки дронів по підприємствах у Татарстані

2 квітня українські безпілотники вперше атакували підприємства у Республіці Татарстан у РФ. Дрони вразили нафтопереробний завод "Танеко" в особливій економічній зоні "Алабуга" біля міста Єлабуга. Це за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

За даними джерел РБК-Україна у спецслужбах, це була операція ГУР Міноборони. Крім НПЗ, безпілотники також уразили завод зі збірки "Шахедів".

Дательніше про атаки на заводи у Татарстані та їхні наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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