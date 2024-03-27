Україна вийшла на Євро-2024. Скільки вже заробила збірна та які призові фінального турніру

Національна команда України заробила кругленьку суму від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за вихід на чемпіонат Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

УЄФА заклав на прийдешній турнір 331 млн євро призових. "Синьо-жовті" вже заробили 9,25 млн – гарантований дохід за участь у груповому етапі змагань.

Успіхи в групі E, де суперниками збірної України будуть команди Бельгії, Словаччини та Румунії, дозволять заробити ще більше. Кожна перемога на груповому етапі збагатить команди на 1 млн у євровалюті, а нічия – на півмільйона. На кожній стадії Євро-2024 гонорар зростатиме. Зокрема, за вихід у 1/8 фіналу "синьо-жовті" можуть заробити 1,5 млн євро додатково.

Далі більше. Наприклад, чвертьфіналісти турніру зароблять ще 2,5 млн євро. Перемога ж на Євро-2024 додасть до казни збірної-тріумфаторки ще 8 мільйонів у євровалюті. Максимально можлива сума заробітку складе 28,25 млн.

Повний розподіл призових на Євро-2024:

кваліфікація на турнір – 9,25 млн євро

перемога на груповому етапі – 1 млн євро

нічия на груповому етапі – 0,5 млн євро

вихід у 1/8 фіналу – 1,5 млн євро

вихід у 1/4 фіналу – 2,5 млн євро

вихід у 1/2 фіналу – 4 млн євро

вихід у фінал – 5 млн євро

перемога – 8 млн євро

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначилися в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.