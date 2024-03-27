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Україна вийшла на Євро-2024. Скільки вже заробила збірна та які призові фінального турніру

Вроцлав, Середа 27 березня 2024 12:42
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Україна вийшла на Євро-2024. Скільки вже заробила збірна та які призові фінального турніру Фото: Віктор Циганков розпочав камбек "синьо-жовтих" проти Ісландії (twitter.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України заробила кругленьку суму від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за вихід на чемпіонат Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

УЄФА заклав на прийдешній турнір 331 млн євро призових. "Синьо-жовті" вже заробили 9,25 млн – гарантований дохід за участь у груповому етапі змагань.

Успіхи в групі E, де суперниками збірної України будуть команди Бельгії, Словаччини та Румунії, дозволять заробити ще більше. Кожна перемога на груповому етапі збагатить команди на 1 млн у євровалюті, а нічия – на півмільйона. На кожній стадії Євро-2024 гонорар зростатиме. Зокрема, за вихід у 1/8 фіналу "синьо-жовті" можуть заробити 1,5 млн євро додатково.

Далі більше. Наприклад, чвертьфіналісти турніру зароблять ще 2,5 млн євро. Перемога ж на Євро-2024 додасть до казни збірної-тріумфаторки ще 8 мільйонів у євровалюті. Максимально можлива сума заробітку складе 28,25 млн.

Повний розподіл призових на Євро-2024:

  • кваліфікація на турнір – 9,25 млн євро
  • перемога на груповому етапі – 1 млн євро
  • нічия на груповому етапі – 0,5 млн євро
  • вихід у 1/8 фіналу – 1,5 млн євро
  • вихід у 1/4 фіналу – 2,5 млн євро
  • вихід у 1/2 фіналу – 4 млн євро
  • вихід у фінал – 5 млн євро
  • перемога – 8 млн євро

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначилися в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.

До слова, напередодні збірна України переграла Ісландію у фіналі плей-офф кваліфікації до Євро-2024.

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