Україна виступила в Гаазі із доказами використання Росією хімічної зброї

Українська делегація виступила на засіданні Організації із заборони хімічної зброї ОЗХЗ. Під час виступу було представлено докази порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"4-5 березня в Гаазі (Нідерланди) під час 108-го засідання Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) українська делегація представила докази системних порушень Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ) з боку Росії", - заявили в міністерстві.

Глава делегації, заступник директора департаменту міжнародної безпеки МЗС України Андрій Касьянов наголосив на збільшенні випадків використання Росією небезпечних хімічних речовин, зокрема хімічних засобів боротьби із заворушеннями, як методів ведення війни проти України.

"Це грубо порушує Статтю 1 КХЗ. За даними Міноборони України, з лютого 2023 по лютий 2025 року зафіксовано понад 6 900 випадків застосування боєприпасів із хімічними речовинами. Лише за період 24.12.2024 - 24.01.2025 зафіксовано 844 такі випадки. Також зафіксовано понад 2 100 звернень військовослужбовців до медичних закладів із симптомами хімічного ураження, у тому числі три летальні випадки", - додали в МЗС.

Українська делегація привернула увагу до другого звіту ОЗХЗ, в якому було підтверджено, що передані Україною докази у формі 5 російських газових гранат РГ-Во і відповідних зразків ґрунту і трави, місять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовим заворушеннями.

Окремо було наголошено, що за інформацією компетентних органів України вказані гранати РГ-Во виготовляються на російських підприємствах, зокрема в науковому центрі "Прикладної хімії" та Науково-прикладному інституті прикладної хімії.

Касьянов також підкреслив важливість подальшої ізоляції РФ на міжнародній арені та недопущенні її до складу Виконавчої ради ОЗХЗ третій рік поспіль.

"З огляду на активну позицію України в ОЗХЗ, викриття воєнних злочинів РФ, пов’язаних із застосуванням хімічної зброї проти нашої держави, а також провідну роль України у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення, за дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги Україна повторно висунула свою кандидатуру на членство у Виконавчій раді ОЗХЗ на період 2026–2028 років", - зауважили в міністерстві.

МЗС додало, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності. Та закликало Міжнародну спільноту продемонструвати єдність у протистоянні агресору та докласти зусиль задля притягнення Росії до відповідальності за порушення Конвенції.