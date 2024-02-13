Україна використовує три ключові форми відновлення тут і зараз, - Шуляк

В Україні процес відбудови та відновлення країни наразі реалізується у трьох ключових формах: компенсації за пошкоджене та знищене майно за програмою "єВідновлення", пооб’єктна відбудова соціальної, енергетичної, побутової та іншої громадської інфраструктури на місцях, а також планування комплексного відновлення населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, кожен з окреслених напрямків відбудови вже стартував і реалізується на різних етапах в регіонах, які постраждали внаслідок збройної агресії росії і не тільки. Наприклад, програми комплексного відновлення території – ключовий стратегічний документ для розвитку на місцях, який складається з оцінки усіх викликів та ресурсів, вивчення наявних і потенційних потреб мешканців, поєднання бачення просторового та соціально-економічного розвитку зараз і на перспективу, вже розробляють 126 громад у 14 областях України.

До процесів планування відбудови в Україні підходять комплексно: основними нормами відновлення країни стали відбудова за принципом "будуй краще, ніж було", використання принципів зеленої, інклюзивної та цифрової економіки, а також заохочення співробітництва "рівний з рівним" між містами, регіонами, країнами.

Кожен з цих засадничих принципів, за словами Шуляк, увійде в законодавчу рамку відновлення країни, а також є наскрізним лейтмотивом вимог українського фонду (Ukraine Facility) - програми підтримки від ЄС для відновлення та модернізації України, за якою впродовж 4 років ми очікуємо фінансування у розмірі 50 млрд євро.

"Конкретними цілями фонду є зокрема відновлення та модернізація інфраструктури, пошкодженої війною. Йдеться передусім про енергетичні об’єкти, внутрішні та транскордонні транспортні системи, зокрема автомобільні та залізничні шляхи, житло, медичні заклади, школи та вищі навчальні заклади, підтримку культури та культурної спадщини, зміцнення стратегічних секторів економіки та підтримання інвестиційного та приватного сектору з акцентом на малі та середні підприємства та інновації. Усе це потребує від нас широкої рамки реформ, які дозволять Україні перейти до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки", - зауважила парламентар.

Шуляк нагадала, що пропонуючи нам підтримку у вигляді 50 млрд євро, ЄС чекає взамін реформ у сфері державного управління, належного врядування, верховенства права та надійного фінансового управління, зокрема сприяння ефективній системі управління та контролю, а також подальшої тотальної боротьбі з корупцією на усіх щаблях суспільного життя та державної влади. Ці та інші кроки, передбачені в межах фонду, мають наблизити Україну до acquis ЄС - правової системи Європейського Союзу.