Украина использует три ключевых формы восстановления здесь и сейчас, - Шуляк

В Украине процесс восстановления и восстановления страны реализуется в трех ключевых формах: компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество по программе "єВідновлення", пообъектное восстановление социальной, энергетической, бытовой и другой общественной инфраструктуры на местах, а также планирование комплексного восстановления населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу профильного комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, каждое из обозначенных направлений восстановления уже стартовало и реализуется на разных этапах в регионах, пострадавших в результате вооруженной агрессии России и не только. Например, программы комплексного восстановления территории - ключевой стратегический документ для развития на местах, состоящий из оценки всех вызовов и ресурсов, изучения имеющихся и потенциальных потребностей жителей, сочетание видения пространственного и социально-экономического развития сейчас и на перспективу уже разрабатывают 126 общин в 14 областей Украины.

К процессам планирования восстановления в Украине подходят комплексно: основными нормами восстановления страны стали восстановление по принципу "строй лучше, чем было", использование принципов зеленой, инклюзивной и цифровой экономики, а также поощрение сотрудничества "равный с равным" между городами, регионами, странами.

Каждый из этих основополагающих принципов, по словам Шуляк, войдет в законодательную рамку восстановления страны, а также является сквозным лейтмотивом требований украинского фонда (Ukraine Facility) - программы поддержки от ЕС для восстановления и модернизации Украины, по которой на протяжении 4 лет мы ожидаем финансирования в размере 50 млрд евро.

"Конкретными целями фонда являются, в частности, восстановление и модернизация инфраструктуры, поврежденной войной. Речь идет прежде всего об энергетических объектах, внутренних и трансграничных транспортных системах, в частности автомобильных и железнодорожных путях, жилье, медицинских учреждениях, школах и высших учебных заведениях, поддержке культуры и культурного наследия , укрепление стратегических секторов экономики и поддержание инвестиционного и частного сектора с акцентом на малые и средние предприятия и инновации. Все это требует от нас широкой рамки реформ, позволяющих Украине перейти к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике", - отметила парламентарий.

Шуляк напомнила, что предлагая нам поддержку в размере 50 млрд евро, ЕС ожидает взамен реформ в сфере государственного управления, надлежащего управления, верховенства права и надежного финансового управления, в том числе содействия эффективной системе управления и контроля, а также дальнейшей тотальной борьбе с коррупцией на всех ступенях. общественной и государственной власти. Эти и другие шаги, предусмотренные внутри фонда, должны приблизить Украину к acquis ЕС - правовой системе Европейского Союза.