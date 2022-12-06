Єврокомісія відзвітувала про виконання країнами-партнерами вимог безвізового режиму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт Єврокомісії, оприлюднений на офіційному сайті .

У поданому 5-му звіті про моніторинг безвізового режиму Євросоюзу з Албанією, Боснією та Герцеговиною, Чорногорією, Північною Македонією та Сербією, а також Грузією, Молдовою та Україною йдеться, що всі зацікавлені країни продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму і досягли прогресу. рекомендацій.

У звіті основна увага приділяється діям, вжитим для виконання рекомендацій, зроблених Комісією у попередньому звіті щодо механізму зупинення видачі віз за минулий рік, для забезпечення постійного виконання вимог лібералізації візового режиму.

Також у документі виділяються напрями, в яких необхідні подальші зусилля з боку кожної країни для боротьби з нелегальною міграцією, співпраці з прикордонним агентством ЄС Frontex, боротьби з контрабандою, організованою злочинністю, корупцією, а також для ліквідації "золотих паспортів" - практики надання громадянства особам із третіх країн, які хочуть скористатися безвізом із ЄС за гроші.

Зазначається, що дані із цього звіту відносяться до 2021 року з оновленнями на 2022 рік "де це доречно".

"Що стосується України, то оскільки рамки цієї доповіді охоплюють період до кінця 2021 року, вона в основному відображає ситуацію до початку неспровокованої та необґрунтованої військової агресії Росії проти України 24 лютого 2022 року", - зазначається у звіті.

Наразі ЄС має безвізовий режим із 61 країною. У рамках цього безвізового режиму громадяни країн, які не входять до ЄС, з біометричним паспортом можуть в'їжджати до Шенгенської зони на 90 днів протягом 180 днів без візи. Безвізові мандрівники, які відвідують Шенгенську зону, з кінця 2023 року підпадатимуть під дію Європейської системи інформації та авторизації для подорожей (ETIAS).

Громадяни Чорногорії, Сербії та Північної Македонії можуть подорожувати до ЄС без візи із грудня 2009 року. Для громадян Албанії та Боснії та Герцеговини це можливо з кінця 2010 року. Для Молдови безвізовий режим набув чинності у квітні 2014 року, для Грузії у березні 2017 року та для України у червні 2017 року.