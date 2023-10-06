UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна виграла ключовий матч відбору на ЧС з футзалу, розгромивши Сербію

Фото: Україна виграла ключовий матч відбору на ЧС з футзалу, розгромивши Сербію (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Іван Носальський

Збірна України змогла розгромно перемогти збірну Сербії у рамках відбору на Чемпіонат світу з футзалу.

Більш детально про матч - у звіті РБК-Україна.

Чемпіонат світу з футзалу, елітний раунд кваліфікації, група B

Сербія - Україна - 1:6

Українські спортсмени змогли відкрити рахунок у матчі вже на першій хвилині, забив Назар Швед.

Ближче до середини першого тайму наша збірна зробила рахунок розгромним. Точно реалізували свої гольові можливості Данило Абакшин, Євген Жук та Швед, який оформив дубль. Таким чином, вже в першій половині гри рахунок став 4:0.

До кінця тайму серби змогли забити лише один гол, відзначився Крістіян Васич.

У другому таймі ситуація у грі не змінилася - українські спортсмени так само домінували. На 25-й хвилині м'яч у сітці воріт опинився після удару Ігоря Корсуна, а ще за кілька хвилин Абакшин оформив дубль.

Наша збірна спромоглася оформити 2 перемоги в елітному раунді відбору на Чемпіонат світу, зігравши три матчі. Наразі українці посідають друге місце у групі B. Їх випереджають лише поляки.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, луганська "Зоря" змогла перемогти ісландський "Брейдаблік" у груповому етапі Ліги конференцій.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світуСербия