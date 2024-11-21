Пам'ять про доленосні події. Що відомо про День Гідності та Свободи

День Гідності та Свободи - це державне свято, яке було запроваджено у листопаді 2014 року указом президента. Метою запровадження пам’ятної дати є утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму й мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору.

Помаранчева революція

Під час президентських виборів у 2004 році в Україні почалися протести, які згодом переросли у Помаранчеву революцію. Масові фальсифікації під час голосування та підрахунку голосів збурили українське суспільство. Тоді, 21 листопада ЦВК оголосила попередні результати виборів, де у другому турі перемогу здобув Віктор Янукович. Прихильники опозиційного кандидата - Віктора Ющенка, 22 листопада вийшли на мітинги. Згодом було проведено повторний другий тур виборів, який завершився перемогою Ющенка.

У листопаді 2005 року Ющенко заснував свято - День Свободи, але у 2011 році його наступник, Янукович, скасував свято.

Фото: Помаранчева революція (Getty Images)

Революція Гідності

21 листопада 2013 року українці вийшли на протест на майдан у Києві через рішення уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. З кожним днем число учасників акції росло. Акції були мирними допоки 29 листопада влада не застосувала силу проти учасників мітингу через заклик до відставки уряду та дострокових парламентських виборів. А вночі 30 листопада відбувся кривавий розгін майданівців. Після цього акції стали значно масштабнішими.

Фото: Революція Гідності (Getty Images)

18-20 лютого вважаються найтрагічнішими днями того періоду: сутички в центрі Києва, підпал Будинку профспілок, та розстріл снайперами учасників протесту (Героїв Небесної сотні). Після цього тодішній президент Янукович втік з України, відбулися позачергові президентські вибори і президентом став Петро Порошенко. У листопаді 2014 року Порошенко і підписав указ про заснування Дня Гідності та Свободи.