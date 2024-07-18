Україна відправила першу партію харчової допомоги до Палестини

"Ми надаємо життєво необхідну допомогу невинним мирним жителям, які страждають від нестачі продовольства та перебувають під загрозою голоду. Через російське вторгнення 70 мільйонів людей у ​​всьому світі опинилися в продовольчій кризі", - зазначив Єрмак.

За його словами, "Продовольча безпека" – це важливий пункт Формули миру Володимира Зеленського. І Україна спільно з партнерами продовжуємо працювати над конкретними кроками для подолання продовольчої кризи. Ініціатива Президента GrainFromUA має і надалі успішно, безперервно і безпечно реалізовуватися.

Cудно з 1 тисячею тон пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine і вже доставлено в Сектор Газа.

Ця партія стала першою поставкою до Палестини в межах цієї ініціативи. У найближчі місяці заплановано відправлення інших суден. Загалом у межах ініціативи Україна планує доставити понад 7 тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

"Україна завжди була й надалі залишатиметься донором продовольчої безпеки для всього світу. За час існування програми Україна постачала продукти харчування першої необхідності для багатьох країн, зокрема для Судану, Ефіопії, Кенії та Ємену. Продовольча безпека є одним із важливих пунктів Формули миру, і я закликаю всі країни приєднатися до наших колективних зусиль для її досягнення", - підкреслив Єрмак.

Він також додав, що Україна продовжує дотримуватися своїх зобов’язань щодо підтримання країн, які цього потребують, і демонструє свою солідарність і відповідальність за глобальну продовольчу безпеку.