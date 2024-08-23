Україна відновлює експорт електроенергії, але є умова

"Відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці - суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", - пояснили в компанії.

За даними "Укренерго", задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано - кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої.

А це означає, що необхідно розв'язати проблему з профіцитом. Для його подолання може бути два способи:

обмеження генерації українських сонячних електростанцій;

відновлення експорту електроенергії в денні години.

В компанії зауважили, що враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн.

"Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", - наголосили в "Укренерго".

Водночас в компанії підкреслили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту - під час активної роботи сонячних електростанцій.

"У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", - пояснили в "Укренерго".