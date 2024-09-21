Україна відкриє нові консульства у двох сусідніх країнах

Україна планує відкрити нові консульства у сусідніх країнах. Йдеться насамперед про Словаччину та Румунію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського МЗС.

Повідомляється, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності у Словаччині та Румунії. Планується відкрити нові консульські установи для захисту прав та інтересів громадян України.

"Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не лише підтримують Україну в її боротьбі за суверенітет, а й готові активно залучатися до процесу повоєнного відновлення нашої країни", - зазначили у МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про запуск консульського прийому у польському місті Лодзь.

Прийом проводиться у тестовому режимі, українські громадяни можуть звернутися за консультаціями з питань захисту прав, порядку консульських дій, а також подати заяву на набуття українського громадянства дітьми по народженню.

Українців у Лодзі приймають з понеділка по п'ятницю в порядку живої черги за адресою за адресою вулиця Петрковська, 77. Години прийому: понеділок, середа, п'ятниця - 10:00-15:00, вівторок-четвер - 10:00-12:00.