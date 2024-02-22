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Україна цього року посилить Повітряні сили. Це фундаментальне завдання, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські Повітряні сили будуть сильнішими цього року. Це стане можливим завдяки постачанню винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що день розпочав з проведення Ставки верховного головнокомандувача. На ній, зокрема, обговорювали підготовку нашої держави до переходу на винищувачі F-16, був спеціальний звіт.

За словами президента, було порушено питання щодо першої партії літаків: конкретні терміни поставок, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі були позитивними.

"Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, це фундаментальні завдання. Конкретно - це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту", - наголосив Зеленський.

F-16 для України

Нагадаємо, ще у серпні 2023 року Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні 61 винищувач F-16 у рамках військової допомоги.

Нещодавно Нідерланди анонсували передачу ще шести додаткових літаків українським захисникам.

Нині наших пілотів навчають у Данії та США. Як розповів учора, 21 лютого, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, підготовка пілотів у США має завершитися на початку літа.

Винищувачі потрібні Україні зокрема для протистояння російським бомбардувальникам, які запускають керовані авіаційні бомби. F-16 зможуть не підпускати ворожі літаки на відстань пуску таких бомб.

 

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