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Україна в травні отримає від Німеччини нову систему ППО IRIS-T, - посол

Архівне фото: посол Німеччини в Україні Мартін Єгер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна вже в травні поточного року отримає від Німеччини нову систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера в ефірі національного телемарафону.

Дипломат повідомив, що вже деякі системи IRIS-T перебувають в Україні, а ще одна буде передана бійцям ЗСУ в травні. 

При цьому посол наголосив, що Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи IRIS-T. Він назвав це послідовною роботою. 

Patriot для України

"Ми допомагаємо у відновленні саме енергетичної інфраструктури з огляду на зиму, але якщо не буде ППО, то звичайно буде дуже важко відбивати майбутні атаки", - повідомив він.

Посол пояснив, що Німеччина вирішила робити ще більше, ніж досі в секторі ППО. Країна вже має обов'язки з цього питання в НАТО і 25% їхніх систем Patriot буде знаходиться в Україні.

"Немає жодної іншої такої країни у світі, яка стільки віддає", - сказав Єгер.

IRIS-T для захисту від російських атак

Німеччина анонсувала передачу Україні систем ППО IRIS-T ще 2022 року і системно працює в цьому напрямку. Комплекс дає змогу знищувати ворожі крилаті ракети та вертольоти.

Нещодавно керівник компанії Diehl Defence, яка займається виробництвом цих систем ППО, заявляв, що поточного року Україна отримає ще більше зенітних ракетних комплексів IRIS-T SL.

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