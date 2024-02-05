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Україна на тактичному рівні фактично дійшла до мережево-центричної війни, - Наєв

Понеділок 05 лютого 2024 12:06
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Україна на тактичному рівні фактично дійшла до мережево-центричної війни, - Наєв Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна на тактичному рівні фактично дійшла до мережево-центричної війни.

Про це сказав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис його командування в Facebook.

"На тактичному рівні ми фактично дійшли до мережево-центричної війни, коли кожен командир взводу йде в бій із планшетом", - заявив він.

При цьому Наєв підкреслив, що із надходженням новітньої зброї змінився й підхід до планування операцій, які ретельно готуються з урахуванням досягнення максимальної ефективності за найменших втрат, на відміну від “м'ясних штурмів” росіян.

"Кардинальні зміни відбулися і в організації протиповітряної оборони, де ми опановуємо найсучасніші зразки озброєння та застосовуємо мобільні вогневі групи, ефективність яких неодноразово була доведена під час відбиття повітряних нападів на цивільні об'єкти критичної інфраструктури", - додав він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 44 атаки противника на Авдіївському напрямку та утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Сили оборони вдарили по пʼяти районах зосередження особового складу противника.

За інформацією Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу, нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки. Також нещодавно трохи просунулися на північний захід від Мар'їнки.

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