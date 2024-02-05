Украина на тактическом уровне фактически дошла до сетевой центрической войны, - Наев

Об этом сказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его командования в Facebook.

"На тактическом уровне мы фактически дошли до сетево-центрической войны, когда каждый командир взвода идет в бой с планшетом", - заявил он.

При этом Наев подчеркнул, что с поступлением новейшего оружия изменился и подход к планированию операций, которые тщательно готовятся с учетом достижения максимальной эффективности при наименьших потерях, в отличие от "мясных штурмов" россиян.

"Кардинальные изменения произошли и в организации противовоздушной обороны, где мы осваиваем самые современные образцы вооружения и применяем мобильные огневые группы, эффективность которых неоднократно была доказана при отражении воздушных нападений на гражданские объекты критической инфраструктуры", - добавил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили 44 атаки противника на Авдеевском направлении и удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Силы обороны ударили по пяти районам сосредоточения личного состава противника.

По информации Института изучения войны, российские войска продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени, недавно продвинулись вдоль восточнее Авдеевки. Также недавно немного продвинулись северо-западнее Марьинки.

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