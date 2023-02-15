Україна та зброя. Столтенберг розповів, що сьогодні обговорять міністри НАТО

Міністри оборони країни НАТО сьогодні під час другого дня зустрічі у Брюсселі обговорять Україну, а також способи посилення альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Агресивна війна президента Путіна в Україні є найбільшою безпековою кризою в Європі з часів Другої світової війни. НАТО та союзники солідарні з Україною. І ми надаємо безпрецедентну допомогу. Водночас ми зміцнюємо наше стримування та оборону", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що міністри сьогодні обговорять розміщення 40 тисяч військових НАТО у східній частині альянсу та подвоєння кількості бойових груп з чотирьох до восьми. Також на порядку денному нове політичне керівництво з оборонного планування.

"Це буде ключовим рушієм змін протягом наступних кількох років. Забезпечити наявність можливостей, необхідних для надійного стримування та оборони", - пояснив генсек.

Країни НАТО сьогодні розглянуть можливості для посилення оборонної промисловості, оскільки планується збільшення виробництва зброї та боєприпасів.

"І ми вживатимемо заходів для посилення захисту нашої критичної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи. Все це потребує ресурсів. Тож ми також розглянемо, як зберегти та збільшити витрати на оборону в альянсі", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков теж буде присутній на сьогоднішній зустрічі глав Міноборони країн НАТО. За його словами, сьогодні партнери приділять більше уваги питанню танків для України.

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