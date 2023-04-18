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Україна та США працюють над арештом закордонних активів ПВК "Вагнера"

Фото: Україна і США намагатимуться арештувати активи "Вагнера" (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Антон Малиновський

Українські прокурори та їхні американські колеги працюють над можливістю арешту закордонних активів приватної військової компанії "Вагнера".

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Під час зустрічі з генпрокурором США Мерріком Гарландом він наголосив, що їх обов'язок - позбавити організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі.

"Щиро вітаємо посилення співпраці з ФБР та рішення Мін'юсту США призначити постійного радника з правових питань в Києві. Також серед наших пріоритетів - активізація зусиль для притягнення до відповідальності "групи Вагнера" за міжнародні злочини", - зазначив Костін.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора почав перевіряти заяви учасників ПВК "Вагнера" про те, що вони вбивали мирних українців, зокрема дітей.

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