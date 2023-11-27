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Україна та США підписали договір щодо посиленого моніторингу військової допомоги

Ілюстративне фото: український військовий (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Амерки та Україна домовилися про посилення моніторингу кінцевого використання американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланянм на Міноборони України.

За даними Міноборони даний договір дозволить посилити прозорість у використанні іноземної зброї. Зокрема мова йде про окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, які Україна отримала від США.

"Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку, Україна робить для цього максимум. Час посилити репутацію нашої держави, перетворивши її на ініціатора та взірець прозорості та підзвітності", - розповів заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження відтепер здійснюватиме Міноборони з іноземними партнерами.

Оборонна допомога від США для України

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Документ не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього американський президент Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що США надали новий пакет військової допомоги для нашої держави.

Тим часом голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив про те, що Штатам до кінця 2023 року буде важко вжити нових заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомога