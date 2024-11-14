Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС: деталі

За словами експерта, проєкт передбачає перенесення двох ядерних реакторів з Болгарії та їх адаптацію до українських умов.

"Наразі який саме формат, сказати неможливо, тому що на сьогоднішній день йде сам процес переговорів. Але впевнений в тому, що можливі навіть три формати, які ви перечислили, і це і технологічний, і фінансування, і підтримка в процесі реалізації, інжинірингова підтримка в тому числі", - зазначив Григорук.

Експерт підкреслив, що Україна має значний досвід у адаптації радянських реакторів до американського палива.

"На сьогоднішній день Україна має достатньо великий досвід переведення ядерних реакторів своїх ВВЕР-1000 на паливо Westinghouse. Фактично вже дуже багато років вона в нас успішно використовується на різних станціях, ця технологія стосовно адаптації радянських ядерних реакторів на роботу на паливі Westinghouse", - сказав він.

Григорук також прокоментував терміни та вартість проєкту.

"Строки залежать від виконання проєктно-кошторисної документації, відповідних проєктно-дослідних робіт на самих об'єктах. Але заявлено, фактично, це Х-3 - біля трьох років, а Х-4 - 4,5-5 років, що достатньо оптимістично", - повідомив експерт.

За його словами, орієнтовна вартість проєкту складає близько 2 мільярдів доларів. Григорук припускає, що якась сума буде залучена від іноземних партнерів.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Анатолій Костюх закликав колег розглянути і ухвалити законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС. За його словами, саме атомна генерація зможе забезпечити українців дешевшою електроенергією, зменшити кількість відключень світла і зробити Україну більш привабливою для інвесторів.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) обіцяє підтримку і допомогу Україні в реалізації проєкту добудови двох енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.