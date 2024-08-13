Україна та Росія збережуть поставки газу попри бої в Курській області, - Bloomberg

Обидві сторони не мають наміру припиняти постачання газу через газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області Росії, повідомили поінформовані джерела агентства, які побажали залишитися неназваними через конфіденційність інформації.

Найбільша атака України на територію Росії з того часу, як Кремль вторгся до сусідньої країни у 2022 році, призвела до того, що цього року європейські ціни на газ досягли максимуму на тлі побоювань, що поставки буде порушено.

Однак обидві сторони мають фінансовий стимул продовжувати постачання палива. Для Києва транзит газу забезпечує найважливіші кошти для його зруйнованої війною економіки - близько 1 млрд доларів у 2021 році - тоді як Європа залишається одним із найбільших споживачів трубопровідного газу Росії, зазначає Bloomberg.

Україна прагне, щоб її вважали надійним партнером Європи, сподіваючись, що трейдери регіону більше використовуватимуть її величезні газові сховища. І вона має вагомі причини захищати інфраструктуру, оскільки трубопроводи, які не використовуються, можуть стати об'єктами військових атак або стати непридатними, що обійдеться дорого, зазначає агентство.

Однак будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на газовимірювальній станції може зупинити постачання, сказав один із джерел. За словами двох людей, пункт перетину кордону перебуває під контролем українських військ після вторгнення.

Російський постачальник ПАТ "Газпром" не одразу відповів на запити про коментарі. Міністерство енергетики України відмовилося від коментарів.

"Ми маємо намір продовжити надання послуг з транспортування газу в рамках угоди", - йдеться у заяві НАК "Нафтогаз України", маючи на увазі угоду про транзит газу, термін дії якої спливає у грудні.

У той час як більшість Європи шукала альтернативи російському трубопровідному газу після вторгнення в Україну, такі країни, як Австрія, Словаччина та Молдова, продовжують імпортувати постачання "Газпрому" через Україну.

Збереження обсягів

"Газпром" продовжує подачу газу до пункту "Суджа", добовий обсяг постачань стабільно перебуває в діапазоні від 37 млн куб. м майже до 40 млн куб. м. Хоча це трохи нижче 42 мільйонів кубометрів на день, що поставляються останніми тижнями - до вторгнення ЗСУ, - це відображає зниження запитів з боку європейських споживачів.

Російські потоки через Україну мають залишатися в межах норми 13 серпня, згідно з так званими номінаціями або замовленнями, опублікованими українською мережею. Фактичні постачання все ще можуть змінитися.