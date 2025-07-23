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Україна та Росія провели новий обмін полоненими: кого вдалось повернути додому

Архівне фото: Україна та Росія провела обмін полоненими 23 липня (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Кава

Україна і Росія сьогодні провели черговий етап обміну полоненими. Це вже дев'ятий обмін в рамках попередніх домовленостей у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Володимира Зеленського у Telegram.

"Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі", - написав Зеленський.

За його словами, сьогодні додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники.

За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. 

"Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу", - розповів президент.

Минулі обміни

Варто згадати, що під час першого раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся у травні цього року, Україна та Росія узгодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Цю домовленість реалізували у три етапи - з 23 до 25 травня. Це стало одним із найбільших обмінів з початку повномасштабної війни.

Уже 2 червня, під час другого раунду перемовин у Туреччині, сторони досягли нової згоди - про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.

У рамках цих домовленостей із початку червня було проведено вже вісім обмінів - 9, 10, 12, 14, 19, 20 та 26 числа. А також 4 липня.

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Обмін полоненимиВійна в Україні