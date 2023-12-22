Україна та Польща погодили план дій щодо розблокування кордону

За інформацією відомства, сьогодні, 22 грудня, відбулася зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова з новим заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганкарсом.

"Ключовий результат зустрічі - узгодження спільних позицій щодо розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації", - йдеться у повідомленні.

Наступним етапом стануть переговори представників міністерства інфраструктури Польщі з протестувальниками.

При цьому питання зміни до угоди про "транспортне безвіз" не обговорюється, наголошують у міністерстві.

Що передувало

Нагадаємо, у листопаді польські перевізники розпочали протести на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони частково заблокували рух вантажівок.

Це суттєво ускладнило український експорт - учасники акції протесту пропускали лише по 2-3 вантажівки на годину.

При цьому сьогодні, 22 грудня, представники Польщі заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.