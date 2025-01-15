Україна та Польща анонсували засідання робочої групи щодо історичних питань

Міністр культури України Микола Точицький та його польський колега Бартоломей Сенкевич анонсували засідання робочої групи. Воно заплановане на кінець січня 2025 року.

Український Мінкульт сьогодні, 15 січня опублікував спільну заяву Міністрів культури України та Республіки Польща.

"Початок роботи створеної Міністерствами культури обох країн Робочої групи з історичних питань, яка має на меті врегулювати у польсько-українських відносинах питання, пов’язані із правом на гідне поховання жертв війн і репресій, є успіхом діалогу, що до цього часу базувався на відкритості", - йдеться в заяві.

За даними міністерства, перше засідання Робочої групи з цього питання відбулося у Львові в грудні 2024 року. Тоді сторони обмінялися інформацією щодо місць, які, на думку кожної зі сторін, потребують першочергових пошукових та ексгумаційних робіт, а також додаткової уваги.

"Таким чином, для нас було важливим відповісти на очікування громадськості, зокрема родичів осіб, які стали жертвами війн і репресій. Спектр питань, що був предметом для обговорення, охоплював різні історичні періоди та локації в обох країнах", - пише Мінкульт.

Водночас в міністерстві зауважили, що українська сторона вже прийняла перше позитивне рішення щодо надання дозволу на ексгумаційні роботи, а польська сторона натомість розглядає українські пропозиції.

Нове засідання робочої групи

"Друге засідання Робочої групи заплановане на кінець січня 2025 року у Львові. Ми переконані, що подальша робота групи та її результати продемонструють готовність обох сторін до гідного вшанування пам’яті вбитих та загиблих - поляків на території України та українців на території Польщі!, - зауважили в Мінкульті.

За даними міністерства, ці роботи здійснюватимуться у дусі взаємної поваги, відкритості до діалогу та інших спільних для обох народів цінностей.