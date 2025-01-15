Украина и Польша анонсировали заседание рабочей группы по историческим вопросам

Украина и Польша анонсировали заседание рабочей группы. Оно запланировано на конец января 2025 года.

Украинский Минкульт сегодня, 15 января опубликовал совместное заявление Министров культуры Украины и Республики Польша.

"Начало работы созданной Министерствами культуры обеих стран Рабочей группы по историческим вопросам, которая имеет целью урегулировать в польско-украинских отношениях вопросы, связанные с правом на достойное захоронение жертв войн и репрессий, является успехом диалога, который до сих пор базировался на открытости", - говорится в заявлении.

По данным министерства, первое заседание Рабочей группы по этому вопросу состоялось во Львове в декабре 2024 года. Тогда стороны обменялись информацией о местах, которые, по мнению каждой из сторон, требуют первоочередных поисковых и эксгумационных работ, а также дополнительного внимания.

"Таким образом, для нас было важным ответить на ожидания общественности, в частности родственников лиц, ставших жертвами войн и репрессий. Спектр вопросов, который был предметом для обсуждения, охватывал различные исторические периоды и локации в обеих странах", - пишет Минкульт.

В то же время в министерстве отметили, что украинская сторона уже приняла первое положительное решение о предоставлении разрешения на эксгумационные работы, а польская сторона взамен рассматривает украинские предложения.

Новое заседание рабочей группы

"Второе заседание Рабочей группы запланировано на конец января 2025 года во Львове. Мы убеждены, что дальнейшая работа группы и ее результаты продемонстрируют готовность обеих сторон к достойному чествованию памяти убитых и погибших - поляков на территории Украины и украинцев на территории Польши!", - отметили в Минкульте.

По данным министерства, эти работы будут осуществляться в духе взаимного уважения, открытости к диалогу и других общих для обоих народов ценностей.