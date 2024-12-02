Україна та партнери напрацювали мирну рамку для саміту миру: коли він може пройти

"Завдяки активній роботі з нашими партнерами вже напрацьовано спільну мирну рамку, яка стане основою для другого саміту миру, і Україна готова його провести в найближчому майбутньому", - зазначив нещодавно керівник ОП.

Водночас, він не уточнив, коли саме може відбутися другий саміт миру.

Останнім про терміни проведення другого саміту розповідав посол України у Польщі Василь Боднар. На початку жовтня він наголошував на тому, що Київ хоче провести захід вже до кінця року.

До речі, раніше президент України Володимир Зеленський запевняв, що саміт відбудеться у листопаді. Але цього так і не сталося.

Мирний план

Також Єрмак не уточнив, про яку саме мирну рамку йдеться. Але, ймовірно, він мав на увазі мирний план.

Ще влітку Україна анонсувала підготовку мирного плану. Роботу над таким планом мали закінчити в листопаді, але відповідних повідомлень від офіційних представників не було.

Розробкою плану українські чиновники займалися на зустрічах щодо пунктів формули миру разом із партнерами. Документ, як планувалося, має містити шляхи реалізації кожного з пунктів формули миру.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначав, що такий документ є умовою для проведення саміту миру.

"Саме підготовка цього спільного мирного механізму є передумовою або, як ви знаєте, умовою проведення успішного другого мирного саміту. Як ми вже неодноразово говорили, ми готові запросити представників РФ на другий мирний саміт. Коли знову буде завершено спільний мирний план, і ми зрозуміємо, що можемо організувати успішний саміт", - наголошував він.