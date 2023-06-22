Україна та ООН можуть спільно розблокувати цивільне судноплавство у Чорному морі, - експерт

У разі відмови Росії від участі у Зерновій угоді, Україна спільно з міжнародною спільнотою може самотужки відновити цивільне морське судноплавство у Чорному морі: для цього необхідно активізувати дипломатичну складову.

"У разі відмови Росії від участі у зерновій угоді, неможливо буде обійтися без міжнародної дипломатії. Росія має так звані "дружні країни", наприклад, Китай чи, скажімо, низку африканських держав. Україна ж може запропонувати їм співпрацю в рамках своєї "формули миру" для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. А до турецької та оонівської складової Чорноморської зернової ініціативи можна додати міжнародну моніторингову групу, яка буде як третя сторона гарантувати, що на вхід і на вихід з України йдуть цивільні судна без військової продукції. В такому разі будь-який удар Росії по цим судам буде актом міжнародного піратства та тероризму", - пояснив Головко.

За його словами, в рамках нового формату до спільного координаційного центру можуть увійти представники ООН, Туреччини та низки країн, які наразі формально займають нейтральну позицію. Крім того, Україна може запропонувати участь країнам, які активно відіграють посередницьку роль.

"Формально Росія каже, що вона не погрожує цивільним суднам. Представники третіх країн, які займають формальний нейтралітет, мають засвідчити, що цивільні судна, які йдуть до українських портів з Босфору, не мають жодної військової компоненти. Таким чином, завдання нашої дипломатії - добитися згоди від усіх учасників процесу, щоб у випадку будь-якої атаки з боку росіян її вважали актом міжнародного піратства, і це було приводом для додаткових санкцій аж до перекриття Босфору для навігації російських цивільних суден. Наша дипломатія вже багато чого досягла, тож, думаю, це посильне завдання. Досягти згоди на поставку Україні F-16, вочевидь, було більш складним викликом", - резюмував Головко.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков закликав міжнародну спільноту відкрити морські порти України для всіх видів вантажів, адже це необхідно українській економіці.

Своєю чергою американський дипломат Курт Волкер закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря - адже це є актом піратства.