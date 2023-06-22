Украина и ООН могут совместно разблокировать гражданское судоходство в Черном море, - эксперт

В случае отказа России от участия в Зерновом соглашении, Украина совместно с международным сообществом может самостоятельно восстановить гражданское морское судоходство в Черном море: для этого необходимо активизировать дипломатическую составляющую.

"В случае отказа России от участия в зерновом соглашении невозможно будет обойтись без международной дипломатии. Россия имеет так называемые "дружественные страны", например, Китай или, скажем, ряд африканских государств. Украина может предложить им сотрудничество в рамках своей "формулы мира" " для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. А к турецкой и ооновской составляющей Черноморской зерновой инициативы можно добавить международную мониторинговую группу, которая будет как третья сторона гарантировать, что на вход и выход из Украины идут гражданские суда без военной продукции. В таком случае любой удар России по этим судам будет актом международного пиратства и терроризма", - пояснил Головко.

По его словам, в рамках нового формата в общий координационный центр могут войти представители ООН, Турции и ряда стран, которые сейчас формально занимают нейтральную позицию. Кроме того, Украина может предложить участие странам, активно играющим посредническую роль.

"Формально Россия говорит, что она не угрожает гражданским судам. Представители третьих стран, занимающих формальный нейтралитет, должны засвидетельствовать, что гражданские суда, идущие в украинские порты из Босфора, не имеют никакого военного компонента. Таким образом, задача нашей дипломатии - добиться согласия всех участников процесса, чтобы в случае любой атаки со стороны россиян ее считали актом международного пиратства, и это было поводом для дополнительных санкций вплоть до перекрытия Босфора для навигации российских гражданских судов. это посильная задача. Достичь согласия на поставку Украине F-16, по всей видимости, было более сложным вызовом", - резюмировал Головко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков призвал международное сообщество открыть морские порты Украины для всех видов грузов, ведь это необходимо для украинской экономики.

В свою очередь американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря - ведь это акт пиратства.