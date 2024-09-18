Україна та Норвегія розпочали реалізацію двох спільних проектів з ядерної безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної інспекції ядерного регулювання України.

"Перший проект - NORM - це спільна робота над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами", - розповіли у Держатомрегулювання.



Зазначається, що цей комплексний проект охоплює широкий спектр аспектів, спрямованих на аналіз промислових підприємств, які генерують неядерні природні радіоактивні матеріали, проведення аналізу наявних недоліків у цій сфері в Україні.

Результатом реалізації цього проекту має стати розробка чотирьох нормативно-правових документів, які будуть застосовуватися в нашій державі.

Другий проект - ARGOS - передбачає передачу відповідного програмного забезпечення та проведення навчання українських фахівців з метою посилення системи аварійної готовності та реагування на радіаційні аварії.

Цей проект перебуває на стадії реалізації: тривають навчання та налаштування програмного забезпечення.

Історія співпраці Держатомрегулювання та DSA (Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки - ред.) розпочалася 2014 року. Спільні проекти, що були розпочаті після 24 лютого 2022 року, охоплюють, зокрема, такі напрями, як обстеження територій, що постраждали від ворожої військової окупації, та забезпечення обладнанням для радіаційної розвідки на раніше окупованих територіях.

Сторони також взаємодіють у розробці політики та процедур для відновлення регуляторного контролю над ядерними об'єктами, що постраждали від окупації та бойових дій, а також у сфері управління критичними знаннями, необхідними для захисту персоналу, населення та довкілля під час ядерних або радіаційних інцидентів, спричинених бойовими діями.