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Украина и Норвегия начали реализацию двух совместных проектов по ядерной безопасности

Среда 18 сентября 2024 19:49
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Украина и Норвегия начали реализацию двух совместных проектов по ядерной безопасности Фото: Украина и Норвегия начали реализацию двух совместных проектов по ядерной безопасности (t.me/snriugovuа)
Автор: Татьяна Степанова

Ядерные регуляторы Украины и Норвегии начали реализацию двух новых совместных проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины.

"Первый проект - NORM - это совместная работа над регламентом безопасного обращения с неядерными природными радиоактивными материалами", - рассказали в Госатомрегулировании.

Этот комплексный проект охватывает широкий спектр аспектов, направленных на анализ промышленных предприятий, которые генерируют неядерные природные радиоактивные материалы, проведение анализа имеющихся недостатков в этой сфере в Украине.

Результатом реализации этого проекта должна стать разработка четырех нормативно правовых документов, которые будут применяться в нашем государстве.

Второй проект - ARGOS - предусматривает передачу соответствующего программного обеспечения и проведение обучения украинских специалистов с целью усиления системы аварийной готовности и реагирования на радиационные аварии.

Этот проект находится на стадии реализации: продолжаются обучение и настройка программного обеспечения.

История сотрудничества Госатомрегулирования и DSA (Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности - ред.) началась в 2014 году. Совместные проекты, начатые после 24 февраля 2022 года, охватывают, в частности, такие направления, как обследование территорий, пострадавших от вражеской военной оккупации, и обеспечение оборудованием радиационной разведки на ранее оккупированных территориях.

Стороны также взаимодействуют в разработке политики и процедур по восстановлению регуляторного контроля над ядерными объектами, пострадавшими от оккупации и боевых действий, а также в сфере управления критическими знаниями, необходимыми для защиты персонала, населения и окружающей среды во время ядерных или радиационных инцидентов, вызванных боевыми действиями

Напомним, 17 сентября, Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) зафиксировало повышение уровня радиации на границе с Россией. Выявлены следы цезия-137.

Радиоактивный изотоп образуется в результате распада урана-235, используемого в топливе атомных реакторов и ядерного оружия.

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