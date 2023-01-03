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Україна та Німеччина обговорили формулу миру Зеленського

Фото: Україна та Німеччина обговорили формулу миру Зеленського (facebook_com_mineconomdev)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 січня, під час зустрічі в столиці Бразилії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та міністр економіки України Юлія Свириденко обговорили формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

"Жодна країна та жоден народ не прагне сьогодні так миру, як його прагне Україна та український народ. Але це має бути мир на українських умовах. Справедливий мир. Цю формулу запропонував президент України Володимир Зеленський. І ми переконані, що спільними зусиллями всіх вільних демократичних країн світу вона не просто може, а має бути реалізована", - зазначила Свириденко.

Також вона подякувала Штайнмаєру за надзвичайно потужну допомогу, яку Німеччина надала нам за важкі місяці повномасштабного вторгнення Росії та висловила свою впевненість в тому, що Німеччина здатна взяти на себе роль лідера в консолідації європейських країн навколо формули миру.

Своєю чергою президент Німеччини наголосив на подальшій беззастережній підтримці нашої держави, територіальної цілісності та суверенітету України. Він додав, що, як було зазначено, Німеччина робитиме все від неї залежне для досягнення миру та стабільності в Європі.

Нагадаємо, формула миру була представлена президентом України Володимиром Зеленським під час виступу на відкритті саміту G20 в Індонезії 15 листопада 2022 року.

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