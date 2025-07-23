Україна та Ізраїль проведуть переговори щодо "іранської загрози", - Сибіга

"Сьогодні наші країни (Україна та Ізраїль – ред.) стикаються зі спільними безпековими викликами. Іран та Росія становлять екзистенційну загрозу не лише для наших країн, але і для глобальної безпеки", - глава МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, Іран продовжує дестабілізовувати регіон, намагається розвивати ядерну програму та постачає озброєння терористичним угрупованням. Москва, Тегеран та Пхеньян об'єднались у єдиний альянс злочинних режимів, які загрожують усьому світу.

"На фоні цих загроз ми вирішили започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози", - додав Сибіга.

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар також підтвердив започаткування глобального діалогу стосовно Ірану.

"Іран не лише погрожував Ізраїлю, він погрожував регіональній та глобальній безпеці. Він погрожував Україні. Сьогодні ми вирішили провести стратегічний діалог між нашими міністерствами щодо іранської загрози", - зазначив він.

За словами глави МЗС Ізраїлю, спільні дії двох країн проти його зброї та технологій сприяють європейській безпеці та безпеці України.