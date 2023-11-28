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Україна та Італія розпочали переговори щодо укладення угоди про гарантії безпеки

Вівторок 28 листопада 2023 11:06
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Україна та Італія розпочали переговори щодо укладення угоди про гарантії безпеки Фото: Україна та Італія розпочали переговори щодо укладення угоди про гарантії безпеки (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

За дорученням президента Володимира Зеленського розпочалися переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України, як це передбачено Спільною декларацією країн G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як повідомляється, українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в "Групі семи" наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО", - наголосив Жовква.

Співрозмовники обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, країни "Великої сімки" 11-12 липня у Вільнюсі підписали декларацію про гарантії безпеки для України, яка допоможе не допустити повторного вторгнення РФ до того, як Україна стане членом НАТО.

До Вільнюської декларації щодо гарантій безпеки також приєдналися інші країни, і список розширюється.

Нещодавно Україна і Німеччина розпочали перший раунд переговорів щодо двосторонніх гарантій безпеки.

Крім цього, Україна розпочала двосторонні переговори про гарантії безпеки зі США та Британією.

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Італія Гарантії безпеки
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