Україна та Грузія відновлять поромне сполучення

Між Україною та Грузією буде відновлено поромне сполучення. Час у дорозі буде близько 60 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт перевізника Ukrferry.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поромне сполучення з Грузією було зупинено.

Але згідно з розкладом, перший рейс із Чорноморська вже заплановано на 2 липня. На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині. Знаходиться під класифікаційним наглядом Lloyd.

Пором має 250 пасажирських місць у каютах різного класу: люкс, напівлюкс, двомісних і тримісних, оснащених усіма зручностями. До послуг пасажирів – ресторан, бар, лаунж-зона, салон з відео та супутниковим ТБ, а також дитячий куточок.

"Висока мореплавність судна та його значні розміри (довжина - понад 190 м, ширина - 28 м) дозволяють мінімізувати хитавицю навіть у штормових умовах. Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало, що з початку 2024 року Венеція запровадила щоденну плату за вхід у розмірі 5 євро. Відтоді кількість відвідувачів зменшилася, однак очікується, що в найближчі роки вона все ж перевищить допандемічний рівень.

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