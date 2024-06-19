Украина и Грузия восстановят паромное сообщение

Между Украиной и Грузией будет восстановлено паромное сообщение. Время в пути будет около 60 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт перевозчика Ukrferry.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину паромное сообщение с Грузией было остановлено.

Но согласно расписанию, первый рейс из Черноморска уже запланирован на 2 июля. На маршруте будет курсировать автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Находится под классификационным надзором Lloyd.

Паром имеет 250 пассажирских мест в каютах разного класса: люкс, полулюкс, двухместных и трехместных, оснащенных всеми удобствами. К услугам пассажиров - ресторан, бар, лаунж-зона, салон с видео и спутниковым ТВ, а также детский уголок.

"Высокая мореходность судна и его внушительные размеры (длина - более 190 м, ширина - 28 м) позволяют минимизировать качку даже в штормовых условиях. Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей TIR", - сказано в сообщении.

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