Україна та Франція посилять співпрацю у сфері транспорту

У суботу, 22 квітня, Україна та Франція підписали меморандум щодо співпраці у сфері транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Меморандум передбачає співпрацю щодо оцінки завданої шкоди та відновлення українських транспортних систем, з акцентом на перехід до екологічної низьковуглецевої мобільності. Зокрема, Франція надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові України.

Співпраця охоплюватиме сфери залізниці, громадського міського транспорту, мультимодальних перевезень та логістики, повітряного та морського транспорту, дорожнього господарства, а також питання розвитку екологічно чистої мобільності.

Для реалізації спільних проєктів, започаткованих у рамках цього меморандуму, буде створено спільний Моніторинговий комітет.

"Стабільне транспортне сполучення та мобільність - це те, над чим ми спільно з французькими партнерами з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, наприкінці минулого року Франція надала нам три мости для відновлення автомобільного сполучення. Тепер вони працюють у звільнених громадах Чернігівської області", - зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, у найближчих планах - посилення співпраці у забезпеченні України мостами та підтримки "Укрзалізниці.

"Вже є домовленості про постачання рейок та оновлення локомотивного парку. Окрім цього, опрацьовуємо участь французьких партнерів у відбудові та підтримці української аеронавігації", - додав міністр.