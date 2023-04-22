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Украина и Франция усилят сотрудничество в сфере транспорта

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Суббота 22 апреля 2023 21:15
Украина и Франция усилят сотрудничество в сфере транспорта Фото: Украина и Франция усилят сотрудничество в сфере транспорта (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 22 апреля, Украина и Франция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Меморандум предусматривает сотрудничество по оценке нанесенного ущерба и возобновлению украинских транспортных систем с акцентом на переход к экологической низкоуглеродистой мобильности. В частности, Франция будет оказывать экспертную поддержку и содействовать участию французских компаний в восстановлении Украины.

Сотрудничество охватывает сферы железной дороги, общественного городского транспорта, мультимодальных перевозок и логистики, воздушного и морского транспорта, дорожного хозяйства, а также вопросы развития экологически чистой мобильности.

Для реализации совместных проектов, начатых в рамках этого меморандума, будет создан совместный Мониторинговый комитет.

"Стабильное транспортное сообщение и мобильность - это то, над чем мы совместно с французскими партнерами с начала полномасштабного вторжения. В частности, в конце прошлого года Франция предоставила нам три моста для восстановления автомобильного сообщения. Теперь они работают в освобожденных общинах Черниговской области", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По его словам, в ближайших планах - усиления сотрудничества в обеспечении Украины мостами и поддержки "Укрзализныци".

"Уже есть договоренности о поставках рельсов и обновлении локомотивного парка. Кроме того, прорабатываем участие французских партнеров в восстановлении и поддержке украинской аэронавигации", - добавил министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Франции передаст Украине рельсы для реконструкции железных дорог. В частности, Париж планирует передать более 25 тысяч тонн рельсов.

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