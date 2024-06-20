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Україна та Єврокомісія продовжили "транспортний безвіз" до 2025 року з можливістю пролонгації

Фото: Україна та Єврокомісія продовжили дію транспортного безвізу (t.me/miUkraune)
Автор: Ярослава Борзова

Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram та пресслужбу Міністерства відновлення.

Зазначається, що угода була підписана сьогодні у Брюсселі за двосторонньої участі представників України та ЕС.

Відтак, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Зокрема, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про: 

  • маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди; 
  • необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення; 
  • зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

"Транспортний безвіз" уже посилив нашу економіку. За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на майже 50% більше, ніж за аналогічний період до її підписання", - йдеться в повідомленні Міністерства відновлення.

Як зазначив український прем'єр-міністр, у тому числі - це товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці квітня Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке дозволило провести переговори з Україною щодо продовження "транспортного безвізу".

Так, пропозиція ЄК про продовження "транспортного безвізу" передбачала кілька нюансів для перевізників.

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