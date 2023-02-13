UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна та ЄС працюють над витісненням російського металу з європейського ринку, - Качка

Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Влада працює з Євросоюзом над питанням заміщення російської продукції на ринку ЄС українськими товарами. У 2023 році влада продовжить діалог щодо розширення присутності продукції українського ГМК на європейському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра економіки України - торгового представника України Тараса Качку.

"Ми проводимо дуже велику роботу щодо витіснення російської продукції з ринку ЕС. Ми маємо частковий успіх по сталі, але він впирається у дві речі. По-перше, першою країною, що скористалася із санкцій на сталь, стала Туреччина. Євросоюз зараз посилює свої інституційні спроможності щодо протидії обходу санкцій. З іншого боку - наша металургія на європейському ринку ще не в контексті повного заміщення продукції РФ", - зазначив Качка.

За його словами, поточний рік буде складним та інтенсивним у частині діалогу, метою якого є розширення взаємовідносин Україна та ЄС у металургійному секторі на рівні галузевих асоціацій та виробників, з інституціями Євросоюзу.

Торговий представник України також наголосив, що зараз ЄС переглядає раніше встановлені антидемпінгові мита на російську та українську металопродукцію. Але асоціація європейських виробників сталі (EUROFER) звернулася до Єврокомісії з пропозицією вилучити Україну з перегляду. Це свідчить про те, що європейські металурги не сприймають українську сталеву продукцію як загрозу.

Нагадаємо, що влада виступає за те, щоб уся російська металургійна продукція опинилася під санкціями, а також за надання українським металургам доступу до американського ринку. Крім того, Мінекономіки планує сприяти збільшенню переробки металургійної сировини всередині країни.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши до нього можливість відвантаження сталі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарас КачкаЕвросоюз