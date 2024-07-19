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Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад 2,5 млрд доларів

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Велика Британія уклали угоду про розвиток оборонних спроможностей. Вона передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі за присутності президента Володимира Зеленського та прем'єра Кіра Стармера. 

 

Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері. Йдеться, зокрема, про постачання, налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів.

Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,5 млрд доларів). Ця сума може бути збільшена в майбутньому. Термін погашення кредиту - 15 років.

Як пояснюють в Офісі президента, угода допоможе до 2026 року забезпечити Сили оборони України системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.  

"Ця угода знизить навантаження на державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все - у сфері протиповітряної оборони", - зазначив Рустем Умєров. 

У Міноборони наголошують, що контроль за використанням коштів здійснюватиметься спільною комісією з представників обох урядів. 

 

Фото: Україна та Британія підписали оборонну угоду (president.gov.ua)

Візит Зеленського до Британії

Вчора, 18 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Британії з робочим візитом. Він взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, а також королем Чарльзом. Крім того, Зеленський візьме участь у позачерговому засіданні британського уряду.

Володимир Зеленський став першим іноземним гостем на Даунінг-стріт з моменту обрання Стармера новим прем'єром.

Під час візиту Зеленського прем'єр Великої Британії пообіцяв подвоїти підтримку України.

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