Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад 2,5 млрд доларів

Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі за присутності президента Володимира Зеленського та прем'єра Кіра Стармера.

Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері. Йдеться, зокрема, про постачання, налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів.

Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,5 млрд доларів). Ця сума може бути збільшена в майбутньому. Термін погашення кредиту - 15 років.

Як пояснюють в Офісі президента, угода допоможе до 2026 року забезпечити Сили оборони України системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.

"Ця угода знизить навантаження на державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все - у сфері протиповітряної оборони", - зазначив Рустем Умєров.

У Міноборони наголошують, що контроль за використанням коштів здійснюватиметься спільною комісією з представників обох урядів.

Фото: Україна та Британія підписали оборонну угоду (president.gov.ua)